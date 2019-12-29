Во сколько играют «Арсенал» — «Челси», где смотреть, прогноз на матч АПЛ 29 декабря

29 декабря на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в центральном матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимает «Челси». Лондонское дерби начнётся в 17:00 мск. Матч покажет «Okko Спорт».

Прогноз «Чемпионата»: тотал меньше 3 мяча за 1.99.

Букмекеры считают фаворитом «Челси», несмотря на то что матч пройдёт на «Эмирейтс – Эшбертон Гроув». Чистая победа синих доступна за 2.40, а на успех «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 2.92. Не станем лезть в классический исход, так как слишком много факторов не поддаётся прогнозу.



У «Челси» пять поражений в семи последних матчах в Премьер-лиге, «Арсенал» только привыкает к требованиям нового тренера. С точки зрения итогового результата возможен любой расклад. Специалисты ожидают верховой матч, и логичнее проверить тотал меньше 3 с коэффициентом 1.99. Планка общей результативности явно завышена.



Лишь в одном из девяти последних матчей с участием «Челси» было забито четыре мяча. У команды Фрэнка Лэмпарда наметились проблемы с атакой, поэтому синие и в обороне стараются действовать надёжнее. Получается, правда, далеко не всегда: 0:1 — с «Борнмутом», 2:0 — с «Тоттенхэмом» и 0:2 — с «Саутгемптоном», начиная с 14 декабря.



Обе команды сейчас в том состоянии, когда гораздо важнее сыграть надёжнее сзади, а уже потом думать о созидании. Тренерам необходимо доказывать профпригодность, поэтому велика вероятность осторожного футбола. Даже при трёх забитых в матче мячах получим возврат, нас не устроят четыре гола или больше. Результат способен шокировать букмекеров.