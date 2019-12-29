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«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз Юрия Розанова на матч чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз Юрия Розанова на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».

Ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2 мяча за 1.57, обе забьют за 1.96.

«Прекрасная победа «Ливерпуля» в Лестере гонит играть минусовую фору. Уж на «Энфилде»-то… Однако удержусь. Победа, скорее всего. Фора — нет. На поток 4:0 не поставишь. А «волки» остаются вполне качественной и боевитой командой. Придётся лидеру забивать минимум пару мячей, чтобы одержать победу. Думаю, гости забьют, но до очков всё же не доберутся».

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