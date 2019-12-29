«Манчестер Сити» — «Шеффилд»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч 20-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Шеффилд».



Ставка: обе забьют за 1.95.



«Боксинг дэй» в Англии — это очень интересно. Всем приходится играть раз в два дня. «Манчестер Сити» в пятницу проиграл «Вулверхэмптону» со счётом 2:3. Я в этом противостоянии ставил на то, что обе команды забьют, и не прогадал.



«Манчестер Сити» будет тяжело против «Шеффилда». Не вижу разницы для «Сити» между играми против «Вулвз» и «Шеффилда». Да, «горожане» играют дома, но в нынешних условиях это не так важно. Всем приходится много ездить, все устают, так что это не такой важный фактор.



Абсолютно уверен в том, что «Шеффилд» может доставить «Манчестер Сити» серьёзные проблемы. Поэтому предлагаю простую и красивую ставку. Думаю, что обе команды забьют. Играем этот вариант с коэффициентом 1,95».



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