США — Россия: эксперты не видят фаворита в матче МЧМ-2020 по хоккею 29 декабря

29 декабря матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная США в Остраве сыграет с Россией. Начало встречи — в 21:00. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры отдают минимальное предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу подопечных Скотта Санделина в основное время можно с коэффициентом 2.30.
В случае победы сборной России в основное время сыграет коэффициент 2.42. Ничья идёт за 4.90.
По мнению букмекеров, встреча получится результативной: тотал больше 6,5 шайбы идёт за 1.85, ТМ 6,5 шайбы — за 1.98.
Самый вероятный счёт — ничья 3:3 (9.50), ничья 2:2 (12.0) и ничья 4:4 (13.0).
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