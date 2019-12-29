США — Россия: во сколько начало, ставки на счёт матча МЧМ-2020 по хоккею 29 декабря

29 декабря в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная США в Остраве сыграет с Россией. Начало встречи — в 21:00. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры отдают минимальное предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу подопечных Скотта Санделина в основное время можно с коэффициентом 2.30.



В случае победы сборной России в основное время сыграет коэффициент 2.42. Ничья идёт за 4.90.



По мнению букмекеров, встреча получится результативной: тотал больше 6,5 шайбы идёт за 1.85, ТМ 6,5 шайбы — за 1.98.



Самый вероятный счёт — ничья 3:3 (9.50), ничья 2:2 (12.0) и ничья 4:4 (13.0).



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