«Арсенал» — «Челси»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Англии 29 декабря

Комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч 20-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Челси».



Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 за 1.70.



«Завершается футбольный год, по традиции очень много матчей в Англии. Одна из самых ожидаемых встреч – «Арсенал» — «Челси». Это лондонское дерби, пусть и не самое принципиальное, но матч для клубов очень важный. В «Арсенале» новый тренер, в «Челси» Лэмпард работает с начала сезона, и работает неплохо, судя по результатам.



Я думаю, что мы вправе ждать довольно интересной игры. Что касается «Арсенала», то здесь есть вопросы, но мне кажется, что Артета тот тренер, который может помочь «Арсеналу» выйти на свой уровень, помочь команде развиваться.



Если говорить непосредственно о матче, то можно предположить, что игра будет достаточно результативная, так как обе команды исповедуют атакующий футбол. Я бы поставил на то, что обе команды забьют. Также думаю, что голов будет немало и они будут в двух таймах».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.