США U20 — Россия U20: прогноз Павла Лысенкова на матч МЧМ-2020 в Чехии

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч группы B молодёжного чемпионата мира — 2020 США U20 — Россия U20.



Ставка: победа России за 2.40, индивидуальный тотал России больше 3,5 шайбы за 2.25.



«Америка на этом турнире сыграла с канадцами, проиграла 4:6. На следующий день обыграла немцев со счётом 6:3. Немцы упёрлись, забросили три шайбы, но на большее их не хватило. Держим в уме, что американцы отдыхали один день, хотя не знаю, большой ли это бонус, потому что чехи отдыхали два дня, а немцы лишь полдня, но немцы чехов грохнули. На молодёжном чемпионате мира это не имеет большого значения, потому что молодые организмы очень быстро восстанавливаются.



Сборная России разгромила сборную Канады 6:0 – это самая крупная победа в истории России над канадцами на этом уровне. Самое главное, что шесть разных человек в этом матче забили. Даже в третьем периоде при счёте 6:0 наша команда доминировала, не отпускала игру. Наш вратарь сделал «сухарь», больше десяти человек набрали очки. В этом матче мы увидели рождение настоящей команды, потому что матч с чехами был абсолютно непоказательным. Там мы допустили кучу удалений и упустили победу, но здесь родилась команда, наши ребята поймали кураж.



На волне этого куража я ловлю два коэффициента. Во-первых, ставлю на победу России в основное время, потому что мне кажется, что наши будут развивать свой успех. Победа над американцами важна ещё и потому, что надо занимать первое место в группе, чтобы получить более легкого соперника в четвертьфинале и не надо было переезжать в другой город.



Вторая ставка на индивидуальный тотал России больше 3,5 шайбы. Куй железо, пока горячо – мне кажется, что сборная России продолжит с Америкой в том же духе, что и с Канадой».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

США — Россия. Прогноз: после разгрома Канады команде Брагина не хватит эмоций Сборная России проведёт второй матч за сутки, теперь — с США.