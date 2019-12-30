«Трактор» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 30 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» за 1.65.
«Всего лишь за пять дней до этого матча соперники играли между собой – в Балашихе. И «Трактор» тогда победил вопреки всему и вся, за исключением разве что статистики личных встреч. Которая весьма недвусмысленно указывала на то, что в последнее время челябинцы играли с омичами-балашихинцами весьма успешно. И после того, пятидневной давности, матча они выиграли уже шесть подряд «междусобойчиков», включая одну неофициальную игру «предсезонки».
В общем, начиная со старта сезона-2017/18 «Авангард» ничего не мог поделать с «Трактором», и именно эта статистика легла в основу моего весьма нелогичного, но в итоге оказавшегося правильным прогноза.
Но теперь я не вижу причин заглядываться на эту статистику. «Трактор» проиграл матч, который не должен был проигрывать. Проиграл в день своего юбилея, на родной площадке, перед своими болельщиками. Проиграл, можно сказать, с грохотом – 2:5 «Спартаку». Это весьма неприятно хлобыстнуло челябинцев – в первую очередь психологически. А нынешний «Авангард» куда сильнее нынешнего «Спартака» при всем моем уважении к красно-белым.
В общем, в грядущем матче я не вижу особых шансов у челябинцев. Тем более, что «Авангард» будет в большое мере настроен на месть. То поражение было совсем недавно, и точно не успело забыться. Поэтому в Челябинске «ястребы» победят, быть может, с достаточно скромным преимуществом в пару шайб, но зато – в основное время».
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