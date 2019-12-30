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ФОНБЕТ подарит клиентам новогодние подарки на 35 млн рублей

ФОНБЕТ подарит клиентам новогодние подарки на 35 млн рублей
Ставки / Прогнозы 0

К Новому году букмекерская компания ФОНБЕТ дарит подарки всем своим клиентам – новым и действующим. Участники новогодней акции получат возможность выигрывать фрибеты каждый день.

Общий номинал фрибетов – 35 миллионов рублей, а главный приз – фрибет номиналом 500 тысяч рублей. Акция продлится с 28 декабря 2019 года по 15 января 2020 года.

Для участия в акции необходимо:

  • Авторизоваться на сайте или в приложении ФОНБЕТ
  • Кликнуть по баннеру акции на главной странице сайта или приложения букмекера. Тогда вы попадёте на страницу акции, где нужно нужно кликнуть по кнопку «Участвовать», чтобы запустить таймер акции.
  • В течение 24 часов делать ставки на любые события с коэффициентом от 1.80. Для получения приза необходимо сделать ставки на общую сумму в 2020 рублей. Учитываются только рассчитанные ставки
  • После выполнения условий акции на главной странице акции или приложении появится кнопка «Получить приз». Необходимо кликнуть на неё, чтобы забрать выигрыш.
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