ФОНБЕТ подарит клиентам новогодние подарки на 35 млн рублей

К Новому году букмекерская компания ФОНБЕТ дарит подарки всем своим клиентам – новым и действующим. Участники новогодней акции получат возможность выигрывать фрибеты каждый день.

Общий номинал фрибетов – 35 миллионов рублей, а главный приз – фрибет номиналом 500 тысяч рублей. Акция продлится с 28 декабря 2019 года по 15 января 2020 года.



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