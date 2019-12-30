ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Локомотив».
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1,5) за 2.00.
«Локомотиву», конечно, календарь подсуропил, заставляя закрывать год матчами с лидерами, да ещё на их площадках. То есть Новый год практически испорчен на корню. Сперва его подпортили «барсы» в Казани, теперь играть с ЦСКА, который весьма любит «лепить сухари».
До поражения в Казани ЦСКА и «Локомотив» шли по сезону с весьма похожими графиками. У «железнодорожников» было одно поражение в шести матчах, у ЦСКА, правда, в восьми. Но обе команды шли уверенно, и ярославцы потихоньку поднимались по турнирной таблице. И уже дошли до шестого места, и уже «облизывались» на пятое, но тут случилась Казань, и «Локомотив» уже отброшен на седьмую строчку. А может к Новому году и вовсе вернуться на восьмое, но тут к поражению в игре с ЦСКА должна прибавиться гостевая победа «Витязя» в Хельсинки.
Как сыграют подольчане в Хельсинки, нам не особенно интересно, и об этом матче все написано в другом прогнозе. Что же касается армейско-железнодорожного «междусобойчика», то в победу гостей как-то не слишком верится. «Локомотив» неуютно чувствует себя с вышестоящими командами, да еще на их площадке, а кто у нас сейчас вышестоящее ЦСКА?
В общем, «армейцы» победят, с небольшим счётом, но, вполне возможно, всухую. То есть в основное время будет нечто вроде 2:0».
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