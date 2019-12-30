«Йокерит» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 30 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Йокерит» — «Витязь».



Ставка: победа «Йокерита» с форой (-1,5) за 2.30.



«Джокеры» позволили себе слегка расслабиться в Сочи, что для них простительно. Для финнов, как и для всех европейцев, главный праздник года всё-таки не новогодний, а Рождество, после которого прошло совсем немного времени. Видимо, после праздника «горячим финским парням» просто не хватило силёнок на всю игру, да и сочинцам, сохраняющим шансы на плей-офф, очки были куда нужнее.



Но теперь картина будет совсем другой. Последний матч в календарном году «Йокерит» играет дома, и «Витязю» пощады ждать не следует. А без определённой помощи от соперника (хотя бы в плане скоростей и вратарской слабины) «подмосквичи» в их нынешнем состоянии вряд ли справятся. Теперь «Витязь» турнирной таблице Западной конференции восьмой, но подметки у него пока никто не поджигает, поэтому и рваться на британский флаг необходимости нет.



Нет, лёгкой предновогодней прогулки у «Йокерита», безусловно, не получится. Придётся немного попотеть и помучиться. «Витязь» нынче забивает по большим праздникам, и в пяти последних матчах он забросил пять шайб. Думаете, одной хватит для победы в Хельсинки?



Я так не думаю, поэтому предполагаю, что «Йокерит» победит, конечно же, в основное время, с преимуществом в пару-тройку шайб».



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