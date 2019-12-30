Организатор договорного матча в теннисе: игру в Катаре устроили ради развлечения

Организатор нашумевшего договорного теннисного матча на турнире ITF в Дохе Николай Труш в интервью на Youtube-канале «Железная Ставка» отметил, что его главной целью было развлечение.



«Слушай, я не знаю, сколько точно мы выиграли, но сумма до € 5000. Но при этом у нас не была организована вся работа. Можно было поставить больше, но не было времени всем этим заниматься. Смысл всего этого был в развлечении, это не делалось для заработка. Я понимал, что мой друг проиграет, ведь он никогда не играл в теннис», — заявил Труш в ходе интервью на Youtube-канале «Железная Ставка».



9 декабря 2019 года на турнире ITF в Дохе (Катар) Криттин Коайкул из Таиланда всего за 22 минуты обыграл украинца Артёма Бахмета.



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