Организатор договорного матча в теннисе: супервайзер видел матч, но не остановил его

Организатор нашумевшего договорного теннисного матча на турнире ITF в Дохе Николай Труш в интервью на Youtube-канале «Железная Ставка» заявил, что супервайзер наблюдал за ходом игры, но ничего не сделал, чтобы прервать матч.



«Для начала Артём отказался от разминки. Потому что на разминке было бы видно, что он не умеет играть. Потом он вышел на матч, и ему довольно тяжело было даже перебить мячик через сетку. Во время второго гейма судья вызвал супервайзера. Тот пришёл на корт, этого не было в видеотрансляции, но он пришёл и начал смотреть за игрой. В итоге он сказал, что всё нормально, пусть играет. Я не уверен, что это косяк, Артём играл, как он мог, он заплатил взнос, дисквалифицировать его было бы неправильно», — заявил Труш.



9 декабря 2019 года на турнире ITF в Дохе (Катар) Криттин Коайкул из Таиланда всего за 22 минуты обыграл украинца Артёма Бахмета.



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