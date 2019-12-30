Словакия – Швейцария: прогноз Владимира Вуйтека на игру МЧМ-2020

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч МЧМ-2020 Словакия – Швейцария.



Ставка: Словакия не проиграет за 2.30.



«Небольшим фаворитом в этой игре является Швейцария. Но с другой стороны, для Словакии эта игра будет почти домашней, и они будут биться до конца. Я бы поставил в этой игре на ничью или на то, что Словакия не проиграет.



Словакия обыграла Казахстан и тем самым обеспечила себе выход из группы, потому что Казахстан — это сборная не такого уровня, как Финляндия или Швеция, и они уже ничего не смогут поменять. Швейцария тоже обеспечила себе выход из группы, и в этой игре будет борьба за итоговое место. Словаки попробуют сгладить своё крупное поражение от Финляндии. А Швейцария — это такой соперник, которого можно обыграть», — сказал Вуйтек.



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