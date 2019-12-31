Россия — Германия: прогноз Александра Кожевникова на матч МЧМ-2020

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч Молодежного чемпионата мира 2020 Россия U20 — Германия U20.

Ставка: победа России минимум в 2 шайбы за 1.29.



«Тут вариантов нет: или побеждаем и проходим дальше, или будем, в полной, догадайтесь где, но на это уже никто не обратит внимания. Учитывая все факторы, наши ребята обязательно соберутся на этот важнейший матч. Вратари, думаю, тоже будут готовы. Помните, все началось для нас с обидного поражения от чехов, вот где очки были потеряны.



Немцы явно подустали, так что мы их сможем додавить, думаю. Не будет того закидательства, которое было раньше. Да, мы с ними непросто действуем всегда, можем и уступить внезапно, но точно не в этом поединке. Игра очень ответственная, иначе грош цена не только нашей сборной, но и всему тренерскому штабу. Предлагаю также попробовать ставку победа сборной России с перевесом в две шайбы. И это несмотря на достаточно хорошую игру сборной Германии.



Посмотрим на это с другой стороны: как мы выступаем, включая вратарей, на этом чемпионате — это вопросы к тренерам. Что-то здесь явно не так. Вообще, игра на последнем рубеже — 70% успеха любой команды. Так что посмотрим, как сложится для нас этот матч. Все решается именно тут. Мы же последнее место занимаем. Если будет поражение, то попадаем на Белоруссию, чего бы я лично не очень хотел, либо на Эстонию. А там, получается, имеет место борьба за право остаться в элите, все ведь к этому и идет.



Овертайм я исключаю. Сомневаюсь, что все решится вне основного времени матча. Подумать об этом можно, да, но опускать себя до такой степени наша сборная просто не имеет права. Мы же везде фигурируем, позиционируем себя на высшем и должном уровне, все журналисты про нас говорят. Ребята просто обязаны ответственно отнестись к матчу, проявить себя. Лучшие качества должны продемонстрировать капитан команды, главные и ведущие хоккеисты, выступающие в ВХЛ, на которых все надежды, но почему-то на этом чемпионате ничего этого не видно. Сколько игр прошло, а нечего вспомнить. Вспомните, что я уже говорил — у нас нет нормальных, обалденных хоккейных школ, вот и не готова молодежь к таким серьезным битвам», — сказал Вуйтек.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

