Россия — Германия: прогноз Максима Лебедева на игру МЧМ-2020

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодежного чемпионата мира 2020 Россия U20 — Германия U20.



Ставка: победа России минимум в 3 шайбы за 1.53.



«Интересная ситуация сложилась в группе B молодежного чемпионата мира. После того, как каждая команда провела по два матча, все набрали по три очка. Что сборная России по разнице заброшенных и пропущенных шайб занимала первое место, это были еще цветочки. А в качестве ягодок было последнее место сборной Канады. Думается, в России никто не был бы против того, чтобы и вторая половина группового турнира завершилась точно так же, наша команда отправилась бы на четвертьфинальный поединок с четвертой командой группы А, а Канада – в лузерный мини-турнир с казахами. Но это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, тем более что как минимум львиную долю «прухи» мы уже выбрали в своем матче с родоначальниками.



В принципе, стратегические планы сборной России остались неизменными. Должны были проиграть Канаде и США – проиграли Чехии и США. Как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Если кому-то после матча с «кленовыми» показалось, что нам теперь море по колено, а горы по плечу, то это было ошибочное мнение. Просто у нас сразу полетело все и еще чуть-чуть, а у канадцев не шло, хоть тресни. Так бывает, не часто, но бывает, но делать из этого далеко идущие выводы, кроме того, что теперь не нужно попадать на канадцев, не следует.



Вообще-то, практика нашей сборной показывает, что после удачных матчей с родоначальниками турнир для нас заканчивается. Правда, это относится к национальной команде. Самый громкий пример – Турин-2006, где мы обыграли канадцев в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира, а потом в полуфинале и матче за третье место не только не смогли ни разу победить, но и вообще не забросили ни одной шайбы, хоть и имели сверхзвездный состав. Второй пример, за которым далеко ходить не нужно, это ЧМ-2011, на котором сборная Быкова опять-таки в четвертьфинале уделала «кленовых», а потом проиграла и финнам в полуфинале, и чехам в матче за третье место, что стоило Быкову должности. Другое дело, что молодежь за подобным еще не ловлена, но в матче против США, которые были после канадцев, ничего хорошего для нас не было.



Так что немцев надо обыгрывать по-любому. И обыгрывать должны. И не так, как в финале Олимпиады-2018, а нормально, в течение всего матча, в каждом из трех периодов. И победить должны в основное время с приятным преимуществом не менее чем в три шайбы», — сказал Лебедев.



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