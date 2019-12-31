Россия — Германия: во сколько начало, ставки на счёт матча МЧМ-2020 по хоккею 31 декабря

Сегодня, 31 декабря, в матче четвёртого тура группового этапа молодёжного чемпионата мира—2020 по хоккею сборная России в Остраве сыграет с Германией. Начало встречи — в 17:00. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры отдают предпочтение россиянам: поставить на победу подопечных Валерия Брагина в основное время можно с коэффициентом 1.16.
В случае победы сборной Германии в основное время сыграет коэффициент 12.50. Ничья идёт за 9.00.
По мнению букмекеров, встреча получится результативной: тотал больше 6,5 шайбы идёт за 1.80, ТМ 6,5 шайбы — за 2.00.
Самые вероятные исходы встречи — победа России со счётом 4:1 (15.00), 5:1 (15.00) и 4:2 (16.00).
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