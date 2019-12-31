Россия — Германия: прогноз Павла Лысенкова на матч МЧМ-2020 31 декабря

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира между Россией и Германией.



Ставка: победа Германии в основное время за 12.50.



«Я пишу этот прогноз до того, как завершились матчи 30 декабря – Канада играет с Германией, а США играет с Чехией. Конечно, эти результаты важны на расклады в группе, но они не важны для России, потому что нам немцев надо обыгрывать в любом случае. Единственный фактор, который мы здесь берём, — это то, что Германия играет второй день подряд, а у России есть день отдыха. Но как мы помним по матчу Германия – Чехия, этот фактор не играет особой роли, может, даже наоборот. Немцы отдыхали меньше суток, а чехи отдыхали почти два дня, но победили немцы.



Время подвести итоги года – в 2019 году я сделал много прогнозов, 88 зашли, ещё больше не зашли. Получается, что ты ставишь иногда на какую-то команду, а она проигрывает – какой-то фарт или удача тут есть. Я бы сейчас специально поставил на победу Германии в основное время за 12.50, но только потому, чтобы сыграть от противного. Пусть России повезёт и моя ставка окажется плохой для немцев. Я напророчил им победу, а она не случится. Очень хочется, чтобы Россия выиграла, у нас классная и симпатичная команда. Очень интересный расклад на этом чемпионате мира получается.



Чисто теоретически можно понять, как немцы сотворят эту сенсацию и обыграют Россию. У немцев на текущий момент 45% реализации большинства – это лучшая команда по большинству на этом турнире. У России большинства вообще нет – 13 попыток и 0% реализации. Т. е. убойное большинство против слабого. Кроме этого у немцев 15% бросков залетает в цель. Очень классная реализация, им здорово фартит, но они и большие мастера, очень хорошее поколение хоккеистов выросло в Германии.



Мы видели сценарий, по которому Америка обыграла Россию. Первые два периода 0:0, хорошо сыграли в обороне, а потом на контратаках свои шансы реализовали. Я думаю, что немцы будут играть по такой же модели. Опять же, они помнят, как взрослые команды играли на Олимпиаде в Корее. В финале немцы едва тоже не сотворили сенсацию, хотя абсолютно все верили в Россию. Тоже немцы упёрлись, но нас тогда спасло чудо по имени Никита Гусев.



Я верю в сборную России, думаю, что мы выдадим такое же начало, как и в матче с Канадой, и сметём Германию. Я уверен, что у России выше класс, но играю от противного и ставлю на победу Германии в основное время», — сказал Лысенков.

Россия — Германия. Прогноз: Брагин быстро решит вопрос о выходе в плей-офф МЧМ Германия проведёт второй матч за сутки, у наших хоккеистов есть всё для яркой победы.