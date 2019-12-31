«Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Вашингтон» — «Айлендерс».



Ставка: победа «Вашингтона» минимум в 2 шайбы за 2.60.



«31 декабря состоится матч, после которого Овечкин, Кузнецов и Орлов пойдут по домам за новогодний стол. Вряд ли они захотят доводить дело до дополнительного времени. Ставка будет сделана на атаку, чтобы поскорее забить, победить и разойтись по домам.



Эти команды уже встречались в октябре в самом начале сезона – «Вашингтон» выиграл в гостях 2:1. Ворота защищал Илья Самсонов, а у «Айлендерс» в воротах был Семён Варламов. Кстати, в этом матче я Варламова не жду, потому что у «Айлендерс» есть интересная фишка – они чередуют вратарей строго через матч, и сейчас очередь играть Томаса Грайса.



Конечно, «Айлендерс» до сих пор остаются лучшей обороной лиги. Если посмотреть таблицу НХЛ, то все команды пропустили уже более 100 шайб, и только у «Айлендерс» 97. Но в последнее время их оборона начала давать сбои. Интересно, что это начало происходить дома – 16 пропущенных шайб в трёх последних домашних матчах. Оборона у них почему-то пошла вразнос. Ещё и в гостях у «Чикаго» пропустили пять голов. Только в последней игре удалось что-то стабилизировать и показать свой хоккей, выиграв 3:1. Но «Вашингтон» играет дома, у него сильная атака. Это лучшая команда лиги, если судить по таблице.



Мне кажется, что «Вашингтон» за счёт своей мощи должен выиграть этот матч. Я нашёл коэффициент 2.60 на победу «Вашингтона» с форой (-1,5). Я верю в этом матче в «Вашингтон», в то, что атака окажется сильнее обороны», — сказал Лысенков.

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