«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ

Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: обе забьют в 1-м тайме за 3.64.
«Тёмный лес. «Арсенал» выиграл один матч в 15 (!) последних. «Юнайтед», хотя и не отличается блестящими результатами, матчи Boxing day проводит хорошо. Приход Артеты чудес не принёс. Думаю, у «Юнайтед» есть шансы выиграть, а «Арсеналу» поискать себе ещё одного тренера, хотя 2,64 за победу хозяев над командой, которая не отличается стабильностью, это заманчиво, но я пас. Это сто процентов игра на три результата. А вот голы, надеюсь, будут. «Юнайтед» раззабивался, а «Арсеналу» ничего не остаётся, кроме как играть ва-банк на победу», — сказал Черданцев.
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