«Брайтон» — «Челси»: прогноз Романа Гутцайта на игру АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 2.02.
«Последние месяцы окончательно позволили убедиться, что в основном проблемы у команды Фрэнка Лэмпарда возникают против команд, которые обороняются очень глубоко и действую на контратаках.
«Брайтон» не такой и на своем поле он будет выступать совсем иначе. Коллектив Грэмма Поттера старается играть за счет коротких и средних передач. Если вы вспомните матч первого круга, то там «Челси» один из голов забил, отобрав мяч у соперника в пределах его штрафной площади. Это как раз была попытка «Брайтона» изысканно выйти из обороны в атаку, но не получилось.
Думаю, что сейчас «Челси» имеет неплохие шансы на победу. Дело в том, что у обеих команд очень тяжелый календарь. Ротация нужна и тем, и другим. Но класс игроков «Челси» повыше. Если «Брайтон» себе не изменит, а скорее всего, так и будет, то «синие» смогут ловить соперника на контратаках. А у «Челси» есть достаточно быстрые нападающие, которые сумеют воспользоваться предоставленными моментами.
Мой выбор на эту встречу — победа «Челси» с коэффициентом 2.02», — сказал Гутцайт.
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