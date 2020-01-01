«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 1 января, на стадионе «Эмирейтс» в центральном матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимает «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 23:00 мск.



Букмекеры выставляют практически равные коэффициенты на обе команды, что выглядит несколько удивительно. У «Арсенала» есть только один козырь – свой стадион. Все остальные доводы говорят в пользу «Манчестер Юнайтед». Фора «0» на «красных дьяволов» за 1.98 напоминает новогодний подарок от букмекеров.



В случае ничьей мы получим возврат средств, а победа гостей гарантирует нам прибыль. Ставка несёт в себе минимальный риск, так как поверить в успех «Арсенала» в матче с серьёзным соперником невероятно трудно. По очкам, набранным на своём поле, «канониры» занимают 15-ю строчку в Премьер-лиге с отрицательной разницей мячей.



У «Манчестер Юнайтед» лишь одно поражение в девяти последних официальных матчах, а с грандами команда Сульшера демонстрирует великолепные результаты. Да, нынешний «Арсенал» не поставить на одну ступень с «Ливерпулем» или «Манчестер Сити», но по уровню исполнительского мастерства коллектив Микеля Артеты в полном порядке.



В первом круге на «Олд Траффорд» соперники сыграли вничью 1:1, но «Манчестер Юнайтед» с тех пор стал немного лучше, чего не скажешь об «Арсенале». За 15 последних матчей во всех турнирах у «канониров» лишь одна победа. Артета не волшебник, чтобы по взмаху волшебной палочки исключить ошибки своих игроков.



У «Арсенала» огромные проблемы в обороне, хватает травмированных, надёжностью в защите и не пахнет. Даже Лено начал ошибаться, хотя до этого частенько страховал партнёров на последнем рубеже. «Манчестер Юнайтед» сейчас в хорошей форме, приподнятом настроении и имел больше времени для восстановления. Первая победа Артеты в качестве главного тренера откладывается на неопределённый срок. Фора «0» на «красных дьяволов». Поставьте на это и получите бонус до 10000 рублей!



«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: «канониры» продолжат падение на дно АПЛ Артета не сможет разобраться со всеми проблемами «Арсенала». Даже Лено стал «привозить».