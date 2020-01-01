«Ньюкасл» — «Лестер»: прогноз Юрия Розанова на встречу 21-го тура АПЛ

Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Лестер».



Ставка: победа «Лестера» и обе забьют за 3.68.



«Даже громадная ротация в прошлом туре не помешала «Лестеру» добиться результат. Играть против «лис» страшновато. Это только «Ливерпуль» их не боится. Должен появиться Варди. Поэтому играть победу гостей — это вопрос линии. Платят или нет. Думаю, однако, что вряд ли «Лестер» сыграет на ноль. Поэтому царский коэффициент (больше 3,5) гонит на авантюру», — сказал Розанов.



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