«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эльвина Керимова на игру АПЛ

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.80.



«В 14 матчах «Арсенала» из 20 проходила ставка «обе забьют». Аналогичная ставка в матчах с участием МЮ проходила в 13 случаях из 20. Во встрече 1-го круга на «Олд Траффорд» тоже забили обе команды (1:1). Открыли счет манкунианцы усилиями Мактоминэя, а гости сравняли его благодаря точному удару Обамеянга.



В поединках «Арсенала» с «Ливерпулем» (поражение 1:3), «Тоттенхэмом» (2:2) и «Челси» (поражение 1:2), помимо ставки «обе забьют», проходила ставка на «тотал голов больше (2,5)». У «МЮ», если брать игры с топовыми соперниками, комбинированная ставка «обе забьют и тотал голов больше (2,5)» проходила в нынешнем сезоне дважды — в матчах с «Тоттенхэмом» (победа 2:1) и «Манчестер Сити» (2:1).



У «МЮ» отменную форму набрали Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль: в 4 последних матчах на двоих они забили 7 мячей (3 англичанин и 4 француз). У лондонцев продолжает забивать Обамеянг, идущий на втором месте в гонке бомбардиров после Варди. Габонец наколотил уже 13 голов. Кстати, Обамеянг любит забивать в матчах с «Юнайтед»: в каждом из 3 последних матчей против «МЮ» африканский форвард забивал. Продолжить свою результативную серию он может и в предстоящей встрече.



Я жду от предстоящего матча яркого футбола и большого количества голов. В атаке и те, и другие играют явно лучше, чем в защите. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов больше (2,5) за 1,8», — сказал Керимов.

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