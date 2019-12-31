Эксперты: шансы сборной России выиграть МЧМ-2020 по хоккею ниже, чем у Канады

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Остраве и Тршинеце стали известны все четвертьфинальные пары. Сборная России заняла третье место в группе A и получила в соперники вторую команду из другого квинтета – сборную Швейцарии.

Букмекеры считают основным претендентом на чемпионство сборную Канады (3.00, около 28%). В тройку фаворитов также входят Россия и Швеция (по 4.00, 21%).

Следом идут сборные США и Финляндии (по 7.00, 10%), а также команда Чехии (10.0, 8%). Аутсайдерами считаются Швейцария (50.0) и Чехия (100.0).

Другие пары: Канада (1B) – Словакия (4A), США (2В) – Финляндия (3А), Швеция (1A) – Чехия (4B).



Четвертьфинальные матчи состоятся 2 января (четверг), полуфинальные игры пройдут 4 января (суббота), матч за третье место и финал состоятся 5 января (воскресенье).

Российская сборная на групповом этапе турнира проиграла Чехии (3:4), разгромила Канаду (6:0), уступила США (1:3) и разгромила Германию (6:1).

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