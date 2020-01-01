«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Отара Кушанашвили на матч АПЛ

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.66.



«Я поздравляю вас с Новым годом! Как говорилось в романе Глуховского, который не стоит гроша ломанного, но почему-то экранизирован даже в Голливуде. Они говорят: “Ты счастье для нас”. А я хочу, чтобы в жизни каждого из вас светило солнце. Хоть не 365 дней, что в наших широтах невозможно, но чтобы вы дарили тепло и получали его взамен.



А теперь хочу обратиться к футболистам “Арсенала”: “Можно ли быть колченогим тварями?”. Можно, конечно, не отрабатывать гонорары, но это к русским футболистам. Можно бегать по полю с видом, как будто ты делаешь одолжение. Можно дело все, что угодно. Но ведь есть понятие совести. Сколько лет лондонскому “Арсеналу”? Можно же шевелиться немного.



Удивительная история с другим парнем, с норвежцем который под фанфары принял “Манчестер Юнайтед”. Потом уже в 2019 году практически отправлялся на вечный покой, но потом вдруг снова прыгнул вверх. У норвежца удивительная рожа начинающего гея.



“Манчестер Юнайтед” обыграет “Арсенал”. Я не знаю с каким счетом. Повторяю свою точку зрения — одиночные изолированные достижения “Арсенала” не искупают их вину перед спортом. Это очень плохая команда. Я знаю сколько поклонников у “Арсенала”, но правда есть правда. Я ставлю на победу “Манчестер Юнайтед», — сказал Кушанашвили.



«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: «канониры» продолжат падение на дно АПЛ Артета не сможет разобраться со всеми проблемами «Арсенала». Даже Лено стал «привозить».