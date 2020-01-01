«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Юрия Розанова на встречу 21-го тура АПЛ

Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на встречу 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 1 января и начнется в 23:00 мск.



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.41.



«Думаю, наставник «МЮ» понимает, что «Арсенал» полезет ломать чудовищную серию. И станет ловить (а «МЮ» это умеет) на контратаках. Но «МЮ» умеет и пропустить. Поэтому я искал, (но не нашел) безумную ставку « победа одной из команд в 2 и больше мячей». Но в надежде на победу тех и других у меня сомнений нет. Недаром за «неничью» дают всего 1,27. Стало быть, верх. Простой, и, так сказать, обоюдный», — сказал Розанов.

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