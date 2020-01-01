«Ман Сити» — «Эвертон»: прогноз Романа Гутцайта на игру 21-го тура АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон».
Ставка: обе забьют за 1.71.
«Эвертон» — команда, которую недавно возглавил тренер Карло Анчелотти. Пока «Эвертон» при нём чувствует себя довольно хорошо, если мы говорим о результатах. Победы пришли, постоянно забивает Доминик Калверт-Льюин.
В свою очередь «Манчестер Сити» в этом чемпионате не смог отличиться всего в одном матче: это была домашняя игра против очень крепкого «Вулверхэмптона». «Эвертон» всё-таки пока не является такой оборонительной командой. Я думаю, что «Сити» должен забивать на своём поле обязательно.
Что касается «Эвертона», то от него ждём контратаки — почему нет? Есть Калверт-Льюин, находящийся в хорошей форме, есть группа высококлассный профессионалов — это Тео Уолкотт, Алекс Ивоби, Мойзе Кин, Ришарлисон, Гильфи Сигурдссон. «Эвертону» есть кем играть против «Манчестер Сити».
Я считаю, что в этом матче высока вероятность того, что смогут отличиться обе команды. Плюс не забываем об усталости, которая начинает накапливаться, а значит и ошибки будут. Нужно ими воспользоваться. Я ставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.71. Это мой выбор на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон», — сказал Гутцайт.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 1 января 2020
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 31 декабря 2019
-
23:54
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:17
- 30 декабря 2019
-
18:30
-
17:30
-
16:30
-
15:30
-
14:30
-
13:35
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:12
-
09:50
- 29 декабря 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00