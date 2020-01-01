«Ман Сити» — «Эвертон»: прогноз Романа Гутцайта на игру 21-го тура АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон».



Ставка: обе забьют за 1.71.



«Эвертон» — команда, которую недавно возглавил тренер Карло Анчелотти. Пока «Эвертон» при нём чувствует себя довольно хорошо, если мы говорим о результатах. Победы пришли, постоянно забивает Доминик Калверт-Льюин.



В свою очередь «Манчестер Сити» в этом чемпионате не смог отличиться всего в одном матче: это была домашняя игра против очень крепкого «Вулверхэмптона». «Эвертон» всё-таки пока не является такой оборонительной командой. Я думаю, что «Сити» должен забивать на своём поле обязательно.



Что касается «Эвертона», то от него ждём контратаки — почему нет? Есть Калверт-Льюин, находящийся в хорошей форме, есть группа высококлассный профессионалов — это Тео Уолкотт, Алекс Ивоби, Мойзе Кин, Ришарлисон, Гильфи Сигурдссон. «Эвертону» есть кем играть против «Манчестер Сити».



Я считаю, что в этом матче высока вероятность того, что смогут отличиться обе команды. Плюс не забываем об усталости, которая начинает накапливаться, а значит и ошибки будут. Нужно ими воспользоваться. Я ставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.71. Это мой выбор на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон», — сказал Гутцайт.



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