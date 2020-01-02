«Ливерпуль» — «Шеффилд»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч АПЛ 2 декабря

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед».



Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 3,5 за 2.14.



«Казалось бы, что это очевидная история. Да, команда Юргена Клоппа должна быть фаворитом. дома она побеждает всех без исключения. Но как может сложиться матч?



Во время «Боксинг дэй» все английские команды страшно устают, но у «Ливерпуля» недавно были перелёты, связанные с участием в клубном чемпионате мира. Можно предположить, что команда Клоппа устала несколько сильнее конкурентов. Мы видели, что после возвращения с ЧМ «красные» уверенно разгромили «Лестер» 4:0, а вот в игре с «Вулверхемптоном» «Ливерпуль» победил не без труда — 1:0.



Что касается «Шеффилда», то это один из сюрпризов чемпионата. Восьмое место в турнирной таблице и очень неплохие результаты. Помните, например, в первом круге «Ливерпуль» у «Шеффилда» выиграл с большим трудом — 1:0. «Шеффилд» не проиграл «Тоттенхэму», «Ман Сити» обыграл «Шеффилд» лишь со счётом 2:0. В матчах с середняками и аутсайдерами команда Уайлдера добивается своего.



«Ливерпулю» будет достаточно сложно, как и в игре с «Вулвз». Команде Клоппа нужно включать эконом-режим, и она умеет это делать. Отрыв от «Сити» растёт, но нельзя расслабляться. Прекрасно это футболисты «Ливерпуля» понимают. Нельзя терять очки с середняками в любом случае.



Думаю, что эконом-режим «красным» будет очень полезен. Но класса для победы всё равно должно хватить, всё-таки это лучшая команда в Европе и мире. Поэтому я в этой встрече не жду феерии голевой. Моя ставка — победа «Ливерпуля» + тотал меньше 3,5 с коэффициентом 2.14».



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