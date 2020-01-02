«Ливерпуль» — «Шеффилд»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии
Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: «Ливерпуль» забьёт в каждом тайме за 1.88, гол Салаха за 1.98.
«Вот здесь я бы рискнул и взял «Ливерпуль» с форой. «Вулверхэмптон» чуть не сравнял счёт в конце матча, но, как мы и предполагали, тот матч и не должен был сложиться для «Ливерпуля» легко. А вот «Шеффилд», думаю, за Boxing day наелся. Да, команда держится и никому крупно не проигрывает, но тут может и треснуть. Должен же «Ливерпуль» перед небольшим перерывом начать чемпионский год с хорошей победы».
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