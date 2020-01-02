«Ливерпуль» — «Шеффилд»: прогноз Юрия Розанова на матч 21-го тура АПЛ
Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: «Ливерпуль» победит и тотал меньше 4,5 мяча за 1.53, победа «Шеффилда» с форой (+2) за 1.51.
«Не должен «Ливерпуль» опрометью бросаться: «Шеффилд» хорошо организован и далеко не прост. А вот выиграть красные всё равно должны. Вязать это с низовым тоталом или предпочесть плюсовую фору? Мне кажется, это дело вкуса и вопрос коэффициента. Вероятность лично я вижу одинаковой. Хочется, как на Новый год, взять и то, и другое. Такое вот у меня мнение».
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