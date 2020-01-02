Швейцария — Россия: ставки на счёт четвертьфинала МЧМ-2020, во сколько начало матча

2 января в матче четвертьфинала молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная Швейцарии в Тршинеце сыграет с Россией. Начало игры — в 14:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».
Букмекеры отдают явное предпочтение номинальным гостям: поставить на победу подопечных Валерия Брагина в основное время можно с коэффициентом 1.23. Победа Швейцарии идёт за 8.10, ничья в основное время — за 8.60.
По мнению аналитиков, встреча получится результативной. Тотал больше 6,5 шайбы оценён в 1.81, тотал меньше 6,5 шайбы — в 2.00.
Проход сборной России в полуфинал идёт за 1.12, проход Швейцарии — за 6.30.
Наиболее вероятный счёт матча — 5:2 в пользу России (11.0). Следом идут 4:2 в пользу России (12.0) и 4:1 в пользу России (12.50).
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