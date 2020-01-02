Во сколько играют «Ливерпуль» — «Шеффилд», где смотреть, прогноз на матч АПЛ 2 января

2 января на стадионе «Энфилд» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Шеффилд Юнайтед». Встреча начнётся в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko Спорт.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Ливерпуля» с форой (-2,5) за 3.14.

Аналитики считают «Ливерпуль» явным фаворитом встречи. Матч пройдёт на «Энфилде», где хозяева никому не дают спуску. Чистая победа красных идёт за 1.29, но мы рискнём взять более опасную ставку. С коэффициентом 3.14 можно проверить фору «-2,5» на команду Юргена Клоппа.



Классическая статистика против нас. «Шеффилд» в нынешнем сезоне АПЛ проиграл пять раз, и во всех случаях разница в счёте не превышала двух мячей. На выезде у «клинков» лишь одно поражение, полученное в прошлом туре от «Манчестер Сити». Коллектив Криса Уилдера может сетовать на некоторое невезение, но даже без удачи команда избежала разгрома.



В первом круге «Ливерпуль» еле-еле выиграл с минимальным счётом из-за ужасной ошибки вратаря Дина Хендерсона. У красных только пять разгромных побед за прошедшие 19 поединков в Премьер-лиге, но мы верим в фору «-2,5» на хозяев. Почему от парней Юргена Клоппа стоит ожидать успеха с солидным преимуществом?



«Ливерпуль» проведёт второй матч подряд на своём поле, а «Шеффилд» сменит «Этихад — Сити оф Манчестер» на «Энфилд». «Клинки» потратили много сил на битву с действующим чемпионом Премьер-лиги, после чего вынуждены снова играть в гостях. Также стоит отметить разницу в возможностях обоих тренеров.



Для «Шеффилда» предстоящий поединок станет четвёртым за 13 дней. Если «Ливерпуль» привык к насыщенному графику, то физическая готовность «клинков» вызывает вопросы. У Криса Уилдера и так один из самых слабых составов в лиге, а теперь ещё возникает необходимость применять ротацию.