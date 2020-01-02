Швейцария U20 — Россия U20: прогноз Максима Лебедева на матч 1/4 финала МЧМ-2020

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира Швейцария U20 — Россия U20.



Ставка: победа России с форой (-1,5) за 1.38.



«Признаюсь честно, мною всё было подготовлено для четвертьфинальных похорон сборной России, поскольку по всем параметрам и предварительным расчётам она выходила в четвертьфинале на сборную Финляндии, а с «горячими финскими парнями» они играют сами знаете как. Но внезапно Фортуна со страшной силой возлюбила нашу команду, финны пошло слились швейцарцам, и жизнь для команды Валерия Брагина заиграла медальными красками. А автору этих строк сразу оказались ненужными лопата, венки, плакальщицы и душещипательная надгробная речь.



Нет, это, конечно, не означает, что швейцарцев мы переедем так, что они не успеют даже мяукнуть. Просто шансов у нашей сборной вдруг стало много больше, настолько больше, что теперь они смотрятся фаворитами и «сырников» должны всяко проходить. Чай не Плющев у руля сборной, чтобы проигрывать им в четвертьфинале.



Правда, статистика группового турнира явно не на нашей стороне. Вспомним её: мы влетели чехам, потом разнесли Канаду вдребезги и пополам. Потом опять влетели американцам и после этого порвали на ветошь немцев. То есть, если брать за основу математическую закономерность, швейцарцам мы должны позорно сливать. Но, надеюсь, этого не произойдёт. И как бы европейские товарищи ни крутились, русский ржавый болт с правой резьбой на них будет найден.



Поэтому надеюсь на нашу победу. Пусть и с весьма скромным преимуществом, зато в основное время», — сказал Лебедев.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.