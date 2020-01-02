Швеция U20 — Чехия U20: прогноз Максима Лебедева на матч 1/4 финала МЧМ-2020

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира Швеция U20 — Чехия U20.



Ставка: победа Чехии за 3.60.



«Шведы монументально прошлись по групповому турниру, потеряв лишь одно очко в матче с финнами. Но главная беда всех шведских сборных последних лет давно известна: их монументализм заканчивается вместе с групповым турниром, и в плей-офф его не могут найти даже с собаками.



Почему так происходит, в принципе понятно. Потому что шведы играют одинаково и при 5:0 в свою пользу, и при 0:5 не в свою. Они утратили умение играть «на разрыв аорты», а ведь без этого элемента в плей-офф делать нечего.



Понятно, что чехи слабее шведов многократнее. Да еще они вполне могут остаться к четвертьфиналу без своего основного вратаря, которого в последнем матче группового турнира увозили с площадки под руки. Тем не менее матч Швеция – Чехия – тот самый случай, где можно рискнуть деньгами, поставив на заведомого аутсайдера. Не будем забывать, что аутсайдер как-никак играет дома, к судьям, правда, пока никаких претензий, но это пока. Как они будут работать, когда на них будет давить вся арена в едином порыве – вопрос дискуссионный.



В общем, вы как хотите, а я рискну поставить на чехов. У них хоть какая-то живинка в игре есть, какие-то эмоции, а не упорство истуканов как у шведов. И мне очень хочется, чтобы чехи выстояли, свели основное время матча вничью, а уже в овертайме или в серии послематчевых буллитов показали скандинавам «Kuzkinovu matku», что в переводе на русский означает «Кузькину мать», — сказал Лебедев.



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