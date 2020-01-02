«Вегас Голден Найтс» — «Филадельфия Флайерз»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Вегас Голден Найтс» — «Филадельфия Флайерз».



Ставка: победа «Вегаса» + тотал больше 5,5 шайбы за 2.90.



«Вегас» проводит семиматчевую домашнюю серию, которая должна закрепить эту команду на первом месте в Тихоокеанском дивизионе, обеспечив хорошее место в плей-офф. Как выступишь сейчас в январе – то и получишь в апреле. Первые два домашних матча «Голден Найтс» выиграли – у «Аризоны» (4:1) и «Анахайма» (5:2). Да еще отдохнули день перед встречей с «Филадельфией».



«Летчики» — наоборот, проводят шестиматчевый выезд. И тут важно цеплять очки, потому что ситуация в таблице непростая. «Филадельфия» занимает второе место уайлд-кард (49 очков), но на пятках сидят «Флорида» (45) и «Коламбус» (44), да и «Рейнджерс» с «Монреалем» (по 42) не стоит сбрасывать со счетов.



Два матча из трех на выезде «Флайерз» уже проиграли – 1:6 от «Сан-Хосе», 3:5 от «Лос-Анджелеса». И только в овертайме удалось дожать «Анахайм» (2:1 ОТ).



Эти команды встречались 21 октября в Филадельфии, и тогда хозяева победили со счетом 6:2. Правда, у «Вегаса» был медленный старт в регулярке, но теперь команда разогналась.



2,90 – я бы тут взял победу «Вегаса» при том, что тотал в матче будет больше 5,50. Все-таки в эти дни «Голден Найтс» играют лучше, а обе команды умеют забивать. При этом учтите, что скорее всего, в этом матче мы увидим основных вратарей: Марк-Андре Флери выйдет против Картера Харта».



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