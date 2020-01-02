«Колорадо» — «Сент-Луис»: прогноз Владимира Дехтярева на матч НХЛ 3 января

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярев дал прогноз на матч «Колорадо» — «Сент-Луис» в рамках регулярного сезона НХЛ.



Ставка: ИТБ 2,5 шайбы «Колорадо» за 1.55.



«Вполне возможно, что эти команды сойдутся весной в финале Западной конференции. «Сент-Луис» становится только мощнее, по игре у него всё прекрасно. «Сент-Луис» уверен в собственных силах.



Что касается «Колорадо», то команда находится на пути становления. Главный тренер выстраивает все линии. В атаке вообще никаких вопросов нет. Когда у тебя есть Рантанен, Ландеског, Маккиннон, это здорово. В обороне Кайл Макар, один из лучших сейчас защитников лиги по набранным очкам, может стать лучшим новичком. Теперь это всё надо отладить, наладить игру всех линий. В этом компоненте есть проблемы.



Думаю, что в этом матче «Колорадо» забросит не менее трёх шайб в ворота «Сент-Луиса».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.