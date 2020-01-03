«Авангард» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Адмирал».



Ставка: победа «Авангарда» минимум в 3 шайбы за 2.40.



«Адмирал» полностью запорол последнюю в 2019 году домашнюю серию, проиграв «Торпедо», «Автомобилисту» и обыграв только минское «Динамо» (которое нынче пинает даже ленивый). Напоследок не использовал уже самый последний шанс реабилитироваться, продув дома всухую закадычным друзьям из Хабаровска (закадычным – это потому что норовят ухватить друг друга за кадык). В общем, «Магнитка» вытолкнула дальневосточников из зоны плей-офф взашей, и при таких результатах возвращение туда приморцам в ближайшей перспективе не светит.



У «Авангарда» как раз всё хорошо. Нападки основных конкурентов, желающих ссадить «ястребов» с первого места в дивизионе Чернышева и соответственно с лидерства в Восточной конференции, пока успешно отбиваются. Не угомонился ещё только «Барыс», но после трёх поражений подряд пыл казахстанцев немного приутих. Остальные конкуренты упали во вторую четвёрку Востока, а «Салават» к тому же ещё и опозорился на Кубке Шпенглера, проиграв всё, что только можно было.



Согласитесь, при таких входящих данных поставить на «Адмирал» может только совершенно оторванный приморец, да и то лишь в том случае, если вчера нашёл клад. Мы пока кладов не находили, поэтому рисковать своими кровными не станем. И предскажем победу «Авангарда» в основное время с преимуществом не менее чем в три шайбы», — сказал Лебедев.



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