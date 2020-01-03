Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей под Новый год

Житель Москвы выиграл один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото». По данным компании-распространителя государственных лотерей «Столото», это абсолютный рекорд в истории российских лотерей.



Выигрышной комбинацией оказалось сочетание чисел 85, 17, 29, 69, 7, 22, 19. Имя счастливого обладателя миллиарда рублей пока неизвестно, он ещё не обратился в компанию за своим выигрышем.



Всего в розыгрыше новогоднего тиража участвовали более 53,5 млн билетов. Из них выигрышными оказались 23 801 695 билетов. Общая сумма выигрышей составила 3 507 979 503 рубля.



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