«Йокерит» – СКА: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – СКА.



Ставка: победа «Йокерита» с учетом ОТ за 2.05.



«Йокерит» хорошо играет в этом сезоне и в предстоящей игре у них больше шансов одержать победу. Можно сказать, что это дерби, так как Хельсинки находится недалеко от Санкт-Петербурга, и это небольшой плюс для СКА, так как у них не будет длительного перелёта, но всё равно я считаю хозяев фаворитами. Будет упорная борьба. Возможно, матч завершится в овертайме, но «Йокерит» победит.



СКА хорошо играл в последнее время, если не брать поражение от ЦСКА, но, например, в последней игре армейцы в гостях уступили «Северстали» (2:3) в овертайме, но «Йокерит» сейчас также идёт в группе лидеров Западной конференции и бьётся за более высокое место по итогам регулярного чемпионата. «Йокерит», играя дома, должен побеждать одного из конкурентов.



Ожидаю открытый, атакующий хоккей, потому что это команды, которые могут себе позволить так играть. У них есть хорошие атакующие игроки, да и в этом чемпионате они уверенно идут в лидирующей группе и теперь будут между собой решать, кто с какого места попадёт в плей-офф», — сказал Вуйтек.



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«Йокерит» — СКА. Прогноз: Лехтеря и Ткачёв добудут победу в Хельсинки СКА выиграл у «шутов» пять предыдущих очных встреч.