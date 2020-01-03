«Локомотив» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Амур».
Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 1.70.
«Амур» перед новогодними праздниками, конечно, дал стране угля – мелкого, но много. Пять побед подряд в нынешнем сезоне у хабаровчан ещё не было, причём две победы – над минским «Динамо» и «Автомобилистом» — явились отыгрышем со счёта 0:3. Победная серия до сих пор «рабочая», и, пожалуй, дальневосточный клуб оказывается единственным в КХЛ, для которого Новый год – не в кайф, ведь он ломает такую классную серию.
Впрочем, даже пять побед подряд не особо повлияли на турнирное положение «Амура». Он теперь уже не последний, а предпоследний, теоретические шансы дотянуться до плей-офф имеются, но, честно говоря, вряд ли он и дальше сможет идти столь же уверенно по сезону. Впереди четырёхматчевая выездная серия, а после ему дома играть со всеми лидерами Востока. И начинается выездная серия в Ярославле.
У «Локомотива», конечно же, тоже всё не слава богу, но по сравнению с «Амуром» картина куда лучше. И хоть «Локомотив», находящийся на задворках зоны плей-офф, картина весьма сюрреалистическая, надо привыкать к реалиям наших дней.
В пользу «железнородожников» говорит более чем двукратное преимущество в статистике личных встреч. Но в нынешнем сезоне «Локомотив» в Хабаровске проиграл и теперь, конечно же, жаждет реванша. Есть все основания предположить, что реванш случится. Лёгкой прогулки у ярославцев, безусловно, не будет, «Амур» будет цепляться за результат зубами и когтями. Но, думается, хозяева сумеют навязать свою игру, и «Локомотив» одержит «рабоче-крестьянскую» победу с преимуществом максимум в две шайбы (вторая – в пустые ворота на последних секундах), но в основное время», — сказал Лебедев.
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