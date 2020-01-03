«Спартак» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Витязь».



Cтавка: победа «Спартака» минимум в 3 шайбы за 3.55.



«На нашей повестке дня матч «Спартак» — «Витязь» — самый тяжелый матч в году для обоих соперников. Если углубиться в историю и почитать поздние интервью одного из первых тренеров красно-белых Александра Новокрещенова, то можно узнать, как он однажды, в начале 60-х, 3-го января застал лишь четверых своих игроков на Ярославском вокзале для поездки на гостевой матч в Челябинск. Сейчас, конечно, времена другие, но «Спартак» останется «Спартаком» навсегда. Зато сейчас у красно-белых есть Знарок, а у Знарка не забалуешь.



То есть, можно не сомневаться, что «Спартак» будет, как огурчик. И в этом состоянии ему будет все равно, каким будет «Витязь». Который потерпел пять поражений в шести последних матчах, причем в том числе успел проиграть 17 декабря красно-белым с феерическим счетом 6:0. Нечто подобного, но, быть может, менее разрушительного следует ждать и на этот раз, поскольку сам «Спартак» в тех же самых шести последних играх победил пять раз, и уже совсем непонятно проиграл в последнем туре в Сочи.



Таким образом, победа подопечных Знарка над подопечными Кравца видится неизбежной, как крах империализма. Причем победа в основное время и с хорошим гандикапом, минимум в три шайбы», — сказал Лебедев.



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«Спартак» — «Витязь». Прогноз: Знарок справится даже без лучшего бомбардира Дебют наверняка получится непростым, но красно-белые сейчас на ходу.