«Спартак» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Витязь».
Cтавка: победа «Спартака» минимум в 3 шайбы за 3.55.
«На нашей повестке дня матч «Спартак» — «Витязь» — самый тяжелый матч в году для обоих соперников. Если углубиться в историю и почитать поздние интервью одного из первых тренеров красно-белых Александра Новокрещенова, то можно узнать, как он однажды, в начале 60-х, 3-го января застал лишь четверых своих игроков на Ярославском вокзале для поездки на гостевой матч в Челябинск. Сейчас, конечно, времена другие, но «Спартак» останется «Спартаком» навсегда. Зато сейчас у красно-белых есть Знарок, а у Знарка не забалуешь.
То есть, можно не сомневаться, что «Спартак» будет, как огурчик. И в этом состоянии ему будет все равно, каким будет «Витязь». Который потерпел пять поражений в шести последних матчах, причем в том числе успел проиграть 17 декабря красно-белым с феерическим счетом 6:0. Нечто подобного, но, быть может, менее разрушительного следует ждать и на этот раз, поскольку сам «Спартак» в тех же самых шести последних играх победил пять раз, и уже совсем непонятно проиграл в последнем туре в Сочи.
Таким образом, победа подопечных Знарка над подопечными Кравца видится неизбежной, как крах империализма. Причем победа в основное время и с хорошим гандикапом, минимум в три шайбы», — сказал Лебедев.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 3 января 2020
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
00:34
- 2 января 2020
-
20:08
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
- 1 января 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00