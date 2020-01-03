«Севилья» – «Атлетик»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании по футболу «Севилья» – «Атлетик».



Ставка: победа «Севильи» с форой (-1) за 2.26.



«Мне совсем не понравился «Атлетик» в предыдущей игре против «Реала». Футболисты из Бильбао действовали беззубо и не должны были набирать даже одно очко в той встрече. «Атлетику» не хватает опыта. Новые футболисты, которые играют вместо ушедших в другие клубы лидеров команды, ещё не готовы стать звёздами чемпионата Испании. Поэтому для меня явными фаворитами предстоящей игры являются хозяева.



Класс игроков «Севильи» гораздо выше. Команда здорово играет на своём поле, вступая в высокий прессинг с первых минут. Думаю, что это произойдёт и в матче с Бильбао. У севильцев очень быстрые фланги, плюс Банега отлично проявляет себя в роли плеймейкера. «Севилье» нужно набирать максимум очков в каждом матче, чтобы бороться за место в Лиге чемпионов, поэтому я не сомневаюсь в уверенной победе подопечных Лопетеги в этом поединке», — сказал Радимов.



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