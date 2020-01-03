«Йокерит» — СКА: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Йокерит» — СКА.



Ставка: ничья в основное время за 4.15.



«Всем хороши горячие финские парни. И пусть занимают лишь пятое место в Западной конференции, но на самом деле, по потерянным очкам, на третьем. И лихо «жгут пятки» спартаковцам и динамовцам. Уж как ни старался в последнем матче 2019 года «Витязь» чем-нибудь разжиться в Хельсинки, как ни выигрывал полматча, но в итоге навалял ему «Йокерит» полную авоську. Думается, что по итогам регулярного сезона «джокеры» начнут плей-офф дома, то есть в первую четвёрку всё-таки втиснутся.



Но пока речь не об этом, а о первом матче нового сезона, и тут всё гораздо хуже. А хуже, потому что пять последних «междусобойчиков» регулярного чемпионата КХЛ горячие финские парни питерцам проиграли. А если к официальным добавить и неофициальные, предсезонные, то таких игр будет уже девять подряд. То есть «Йокерит» медленно, но уверенно перемещается в категорию «Свой клиент» для СКА.



Думается, именно этот момент и сыграет решающую роль в грядущем противостоянии. Питерцы знают, как играть с «Йокеритом» и как его обыгрывать. Другое дело, многое говорит о том, что на этот раз в основное время сделать это не получится – зачем портить новогоднее настроение друг другу? Поэтому можно предположить ничью, а уже потом, в овертайме ли, в серии ли послематчевых буллитов СКА своё возьмёт и увезёт из финской столицы два очка», — сказал Лебедев.



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«Йокерит» — СКА. Прогноз: Лехтеря и Ткачёв добудут победу в Хельсинки СКА выиграл у «шутов» пять предыдущих очных встреч.