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«Севилья» – «Атлетик»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Примеры

«Севилья» – «Атлетик»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 19-го тура Примеры сезона-2019/20 «Севилья» – «Атлетик Бильбао».

Ставка: победа «Севильи» с форой (-1) за 2.10.

«Севилья» не проигрывает десять игр подряд в Ла Лиге и занимает третье место. Это отличный результат. Блистает Лукас Окампос – одно из главных открытий этого сезона. Есть Люк Де Йонг, Мунир, Хесус Навас, Банега. Все эти парни вполне соответствуют уровню Лиги чемпионов и могут помочь туда попасть севильскому коллективу. Справедливости ради, прямо сейчас они выглядят лучше, чем «Атлетико Мадрид».

Бильбао расположился на седьмой строчке в таблице. Гаритано отлично справляется со своей работой. Его команда показывает стабильную и солидную игру, позволяющую рассчитывать на еврокубки в следующем сезоне. В составе басков есть молодая звезда – Иньяки Уильямс. Для меня он является лучшим испанским нападающим на этом отрезке чемпионата. Он быстр, техничен, прекрасно использует свободное пространство. За ним большое будущее.

Я думаю, что победит «Севилья». Скорее всего, мы увидим минимум один гол хозяев во втором тайме», — сказал Гратакос.

«Севилья» — «Атлетик». Прогноз: упёртые баски остановят Мунира и Банегу
Меньше «Атлетика» в чемпионате Испании пропускает только одна команда.
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