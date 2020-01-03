«Динамо» М – «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» (Москва) – «Куньлунь».
Ставка: победа «Динамо» с форой (-2,5) за 3.50.
«Пожалуй, самый лёгкий для предсказания матч в новом, 2020-м, году. Почему лёгкий, спросите вы. Да потому что у нас есть кристальной чистоты «свой клиент» в лице китайской команды. С момента своего появления на белом свете и в КХЛ «Куньлунь» семь раз играл с московскими динамовцами и семь раз бело-голубым проиграл. Лишь один раз счастье было близко, когда основное время матча завершилось вничью. «Куньлунь» тогда даже выстоял в овертайме, но в серии послематчевых буллитов фортуна пронеслась мимо, обдав грязью.
Вот и подумайте: с такой историей какие могут быть шансы у китайских товарищей да ещё в Москве? Да ещё у Крикунова, у которого не забалуешь, и вверенный ему личный состав явно будет встречать Новый год не в клубах, а по домам и с апельсиновым соком.
В общем, песенка «Куньлуня» спета. Тем более что последний матч в 2019 году «Динамо» проиграло в Магнитогорске, а это почти автоматически означает тренировку где-то в районе 10:00 утра 1 января. Причём песенка китайская спета будет в основное время и с приличным динамовским преимуществом, шайбы этак в три-четыре», — сказал Лебедев.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 3 января 2020
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
00:34
- 2 января 2020
-
20:08
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
- 1 января 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00