«Динамо» М – «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» (Москва) – «Куньлунь».



Ставка: победа «Динамо» с форой (-2,5) за 3.50.



«Пожалуй, самый лёгкий для предсказания матч в новом, 2020-м, году. Почему лёгкий, спросите вы. Да потому что у нас есть кристальной чистоты «свой клиент» в лице китайской команды. С момента своего появления на белом свете и в КХЛ «Куньлунь» семь раз играл с московскими динамовцами и семь раз бело-голубым проиграл. Лишь один раз счастье было близко, когда основное время матча завершилось вничью. «Куньлунь» тогда даже выстоял в овертайме, но в серии послематчевых буллитов фортуна пронеслась мимо, обдав грязью.



Вот и подумайте: с такой историей какие могут быть шансы у китайских товарищей да ещё в Москве? Да ещё у Крикунова, у которого не забалуешь, и вверенный ему личный состав явно будет встречать Новый год не в клубах, а по домам и с апельсиновым соком.



В общем, песенка «Куньлуня» спета. Тем более что последний матч в 2019 году «Динамо» проиграло в Магнитогорске, а это почти автоматически означает тренировку где-то в районе 10:00 утра 1 января. Причём песенка китайская спета будет в основное время и с приличным динамовским преимуществом, шайбы этак в три-четыре», — сказал Лебедев.



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