«Динамо» Рига — «Барыс»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 4 января

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Рига — «Барыс».



Ставка: победа «Барыса» за 2.10.



«Даже несмотря на то что матч состоится в Риге, для меня фаворитом является «Барыс». Конечно, всегда можно ожидать сюрприза от домашней команды, особенно после небольшого перерыва, но я ставлю на казахстанский клуб.



«Барыс» очень здорово играет в этом сезоне, и я думаю, что он в предстоящем матче покажет свой класс и с помощью него добьётся положительного результата. У «Барыса» также есть шансы победить с разницей больше чем в одну шайбу, потому что по уровню игры между командами большая разница.



Рижское «Динамо» сейчас аутсайдер на Западе, и, мне кажется, динамовцы не смогут улучшить своё положение, потому что все команды, которые в таблице находятся выше, превосходят их в классе. Рига будет соперничать с Минском, чтобы не занять последнее место в конференции.



В этом матче «Динамо», возможно, начнёт игру первым номером, постарается перед своими болельщиками показать атакующий хоккей, но надолго их не хватит. По скоростям, по качеству игры «Барыс» превосходит своего соперника, и казахстанцы смогут одержать победу в основное время».



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