«Севилья» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Атлетик» в 19-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.70.



«Немного отдохнув, возвращаемся к прогнозам. Всех с Новым годом. Чемпионат Испании сразу же нас радует туром после праздников. Все начинается 3-го января. В Севилье на «Рамон Санчес Писхуан» хозяева сыграют с «Атлетиком» из Бильбао. Между командами 6 очков. Бильбао в последнем туре героически отстоял ничью на «Бернабеу».



Вообще, если посмотреть на статистику «Севильи» и Бильбао в последнее время, здесь бросается в глаза, что команды не очень результативны. В пяти последних личных матчах в чемпионате Испании командам не удавалось забить больше двух мячей. Поэтому в предстоящем матче есть резон сыграть «тотал меньше». Этот вариант напрашивается. Думаю, ближе к матчу он будет провисать. Можно было бы рискнуть и сыграть «тотал меньше 2 мячей». Оборона очень неплохая у Бильбао, а где-то может выручить Унай Симон. Плюс очень прагматично играет «Севилья» в этом сезоне при Лопетеги. За 2,3 такой вариант. Но основной все-таки «тотал меньше 2,5 мяча». Была пауза, сразу поймать игровой темп командам будет непросто», — сказал Генич.



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