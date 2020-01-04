«Монако» — «Реймс»: прогноз Павла Занозина на матч Кубка Франции 4 января

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Кубка Франции «Монако» — «Реймс».



Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.81.



“Монако” сыграет с “Реймсом”, что станет одним из самых интересных матчей на этой стадии Кубка Франции. Мы хорошо знаем обе эти команды, они неплохо выглядят в этом сезоне. Кроме того, у них есть мотивация, ведь в чемпионате страны всё сложно, а в Кубке Франции можно сорвать куш и не провалить сезон. Слишком уж плотная ситуация в Лиге 1, когда коллектив из второй части таблицы за два тура может оказаться в еврокубковой зоне и наоборот. Поэтому тому же “Монако”, который мечтает вернуться хотя бы в Лигу Европы, нужно серьёзно отнестись именно к чемпионату.



Мне кажется, что в этой игре нужно отталкиваться от “Реймса”, так как “Монако” — крайне нестабильный клуб. У “Реймса” одна из лучших оборон вообще из всех чемпионатов Европы, входящих в топ-5, а не только во Франции. “Монако” же может забить три, а может три и пропустить. А вот “Реймс” традиционно забивает мало и пропускает так же.



Не вижу причин, чтобы в этом матче случилось что-то другое. Скорее всего, гости будут играть на удержание счёта, надеясь, что у них получится отличиться хотя бы раз. Это приведёт к скучной игре, хоть её результат и останется непредсказуемым до конца».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.