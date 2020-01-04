«Эспаньол» — «Барселона»: прогноз Михаила Поленова на матч испанской Примеры

Известный футбольный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Эспаньол» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (–1) за 1.70.



«Это каталонское барселонское дерби. «Эспаньол» выйдет на поле против «Барселоны». «Эспаньол» в шаге от вылета. Этот клуб сейчас последний, и это довольно серьёзно. «Эспаньол» сменил тренера, сейчас этот пост занимает Абелардо Фернандес. Я не думаю, что этот шаг принесёт серьёзные изменения и сразу, в первом же туре, может помочь. Самое важное, что у «Эспаньола» было время для подготовки к этому матчу. Всегда важно в такой ситуации выдохнуть, успокоиться, немного прийти в себя. «Барселона» в последнее время очков практически не теряет. Матч с «Реалом» — это отдельная история, где «Барса» играла не лучше.



По-моему, «Эспаньол» имеет какой-то комплекс неполноценности в отношении «Барселоны», причём уже довольно давно. Ему тяжело играть с «Барселоной» просто потому, что ресурсов нет, а сейчас ещё и давление такое жуткое.



«Барселона», может быть, даже поэкспериментировав какими-то вариантами состава, как мне кажется, — большой фаворит. Мне нравится вариант победы «Барселоны» с форой (–1) с коэффициентом 1.70. По-моему, этот вариант достаточно хорош для этого дерби».



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